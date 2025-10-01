Tourette-Syndrom: Robbie Williams hat "panische Angst" live aufzutreten

Der britische Popstar Robbie Williams hat kürzlich verraten, schon länger mit dem Tourette-Syndrom zu leben. Die Symptome seien aufdringlich, doch er lebe gut mit ihnen. Das Gilles de la Tourette-Syndrom (Tourette-Syndrom) ist eine neuro-psychiatrische Erkrankung, die durch das Auftreten von motorischen und vokalen Tics gekennzeichnet ist. Auch Sängerin Billie Eilish ist betroffen. Sie thematisiert ihre Erkrankung bereits seit Jahren öffentlich. Nun äußerte sich auch Williams zu seinen Symptomen. Robbie Williams: "Habe Tourette, aber es fällt nicht auf" In der ersten Folge der neuen Staffel des Podcasts "I'm ADHD! No You're Not" von Paul Whitehouse und Mine Conkbayir erzählte der Sänger: "Ich habe gerade erfahren, dass ich Tourette habe, aber es fällt nicht auf."

"Es sind aufdringliche Gedanken, die passieren", so Williams weiter. "Neulich bin ich einfach die Straße entlanggegangen und habe gemerkt, dass diese aufdringlichen Gedanken Teil des Tourette-Syndroms sind", erzählte Williams. Die Zwangs-Gedanken seien zum Teil so intensiv, dass nicht einmal ein Auftritt vor Zehntausenden kreischenden Fans sie übertönen könne. "Nicht nur das, man sollte meinen, ein Stadion voller Menschen, die einem ihre Liebe vermitteln, würde mich ablenken, aber was auch immer in mir vorgeht, ich kann es nicht hören. Ich kann es nicht aufnehmen", so der Sänger weiter. "Ich habe panische Angst" In dem äußerst persönlichen Interview verriet Williams auch, nach vielen Jahren im Showbusiness immer noch Angst vor Tourneen zu haben. "Ich habe ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Tourneen und Live-Auftritten. Die Leute sagen: 'Oh, du gehst auf Tour? Du musst total aufgeregt sein.' Nicht wirklich. Ich habe panische Angst, oder? Ich habe panische Angst", gab sich Williams offen.