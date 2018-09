Ayda Field: So oft machte Robie Williams schon mit ihr Schluss

Was der Grund für die Bindungsängste des ehemaligen "Take That"-Stars war, verriet Ayda nicht. In der Vergangenheit hatte die dreifache Mutter aber schon einmal angedeutet, dass Robbie Williams sie zu Beginn des öfteren verlassen wollte. Damals habe ihre gemeinsame Freundin Cameron Diaz sie aber wieder zusammengebracht.

"Nach ein paar Monaten der Beziehung trennten wir uns. Ehrlich gesagt haben wir schon oft Schluss gemacht. Dieses Mal war es aber endgültig. Ich filmte daraufhin eine Show und er fuhr in das Hotel 'Chateau Marmont', in dem sich auch Cameron aufhielt. Dort sprach er mit ihr und sie sagte: 'Du liebst deine Freundin offensichtlich noch, geh zurück zu ihr.' Er rief mich in dieser Nacht direkt an und wir klärten alles. Seitdem läuft es super. Danke Cameron. Ich bin dir unheimlich dankbar", hatte Field vor zwei Jahren in der TV-Show Loose Women enthüllt.



Robbie Williams hatte 2009 um Ayda Fields Hand angehalten. Das Paar traute sich im August 2010 im Williams Anwesen in Beverly Hillls. Zwei Jahre später kam Tochter Theodora Rose "Teddy" zur Welt. 2014 folgte Sohn Charlton Valentine "Charlie" Williams. Am 7. September dieses Jahres verkündete das Paar die Geburt ihres dritten Wunschkindes, Colette "Coco" Josephine Williams.