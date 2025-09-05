Robbie Williams: Diese strengen Regeln gibt es für seine Kinder

Robbie Williams spielt auf der Bühne gern den Klassenkasperl und den ewig jung gebliebenen Herzensbrecher, der seine inneren Dämonen so stolz mit sich herumträgt wie andere ihre Marken-Handtasche. Doch privat ist der inzwischen 51-Jährige zur Ruhe gekommen. Er lebt ein idyllisches Familienleben, aber er scheint auch ein strenger Vater zu sein. Doch mit einer Regel kommt er bei seinen Kindern gar nicht gut an.

Kein Handy für die Kids Im Interview mit dem britischen TV-Sender "ITV News London" verriet der Popstar, dass er seinen drei Kindern (13, 11 und 7) nicht erlaubt, ein eigenes Telefon zu besitzen. "Meine Kinder werden so lange wie nur irgendwie möglich keine Handys haben", so Williams. Natürlich hätten deren Mitschüler bereits eigene Handys, worüber sich sein Nachwuchs auch beschwert. Doch Papa Robbie bleibt hart: "Pech gehabt", kommentiert er die Entrüstung seiner Kids.

"Zerstörerische Natur des Internets" Doch Williams erklärt im Interview auch, wieso er zu jener Eltern-Fraktion gehört, die es schädlich finden, wenn Kinder zu früh ein Handy besitzen. Er selbst nämlich kenne die Gefahren des Internets und sei deshalb kein Fan davon. "Ich bin 51. Ich kann mit der zerstörerischen Natur des Internets nicht umgehen, es schadet mir, es ruiniert meinen Tag." Vor allem aber sei das Internet wie eine Droge, weiß Williams, der beinahe sein gesamtes Leben mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. "Wie kann ich diese Droge einem zwölfjährigen Kind geben? Wie kann ich diese Droge einem siebenjährigen Kind geben?" Das sei "Missbrauch", betont der "Forbidden Road"-Sänger klar und deutlich.