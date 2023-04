Rob Lowe verrät seine 2 Geheimnisse für eine lange Ehe

US-Schauspieler Rob Lowe ("The West Wing", "Parks and Recreation") und Ehefrau Sheryl Berkoff sind eigenen Angaben zufolge seit 31 Jahren glücklich verheiratet. "Ich bin verliebt wie ein Teenager", sagte Lowe 2013 dem US-People-Magazin. Im "Table for Two with Bruce Bozzi"-Podcast sprach der 59-jährige Hollywoodstar über sein Erfolgsrezept in Sachen Ehe.