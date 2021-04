Dating-Gerüchte um Rita Ora und bekannten Blockbuster-Regisseur

Und wieder einmal brodelt es in der Gerüchteküche: Britische Medien spekulieren, dass Sängerin Rita Ora und "Thor"-Regisseurin Taika Waititi ein Paar sein sollen. Die Gerüchte seien aufgekommen, als Ora am Donnerstag einen gemeinsamen Schnappschuss teilte, so die Daily Mail.

Verliebt in Taika Waititi? Rita Ora heizt Dating-Gerüchte an

Die 30-jährige Sängerin lud eine Reihe an Fotos hoch - unter anderem auch ein Bild, auf dem der Filmemacher die Arme um sie schlingt.

"Gute Zeiten, Erinnerungen, zufällige Dinge auf meinem Handy und die, die ich liebe", schrieb die Britin am 22. April unter die Fotos und fügte den Bildern ein Herz-Emoji hinzu.