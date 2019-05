Ricky Schroder: Der tiefe Fall des "Kleinen Lord"

"Ein Frau hatte gemeldet, dass sie körperlich attackiert wurde. Nach ihrer Ankunft stellten unsere Beamten fest, dass beim weiblichen Opfer deutliche Anzeichen von körperlicher Gewalt vorhanden waren", so Polizeisprecherin Juanita Navarro.

Filmdebüt mit neun Jahren

Ricky Schroder, dessen Großeltern von Hamburg in die USA ausgewandert waren, hatte 1980 im Alter von neun Jahren sein Leinwanddebüt im Film "The Champ" gegeben. Für seine Darbietung wurde er damals mit dem Golden Globe als "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet. Im selben Jahre gelang ihm mit der Rolle des kleinen Lord Fauntleroy im Film "Der kleine Lord" der internationale Durchbruch.

Es folgten zahlreiche weitere Film- und Serienrollen. So war Schroder von 1982 bis 1987 in der Serie " Silver Spoon" zu sehen. Im Erwachsenenalter hatte er eine Rolle in der Polizeiserie " New York Cops – NYPD Blue". 2001 stieg er aus der Serie aus, um sich vermehrt um seine Familie zu kümmern. Zuletzt stand Ricky Schroder 2016 für einen B-Movie mit Dolly Parton vor der Kamera.