Ricky Martin will noch mit 80 auf der Bühne stehen

Popsänger Ricky Martin ("Livin' la Vida Loca", "Maria") will, solange es geht, auf der Bühne stehen. "Ich habe meinem Sohn gesagt, dass ich wie die Rolling Stones sein werde", sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich werde über 80 sein und immer noch auftreten. Oder wie Paul McCartney. Der hat gerade seine Tournee begonnen. Schaut ihn euch an!" Für den puerto-ricanischen Sänger sind die betagten Rockstars absolute Vorbilder: "Sie sind unsterbliche Ikonen."

Auf seiner Europa-Tournee gibt Ricky Martin am 27. Juni in Oberhausen sein erstes Deutschland-Konzert seit zwölf Jahren. Nach Österreich kommt er nicht. "Es wird verrückt werden", versprach der vierfache Vater, der nach eigener Aussage großen Wert auf eine gute Balance zwischen Karriere und Familienleben legt.

Deshalb nimmt er seine Kinder nach Europa mit. Wenn seine Kinder zu lange an einem Ort seien, langweilten sie sich irgendwann. "Dann sagen sie: "Papa, was kommt als Nächstes? Los!" Das ist wirklich cool. Ich liebe das." Martin hat 17-jährige Zwillingssöhne, eine sieben Jahre alte Tochter und einen sechs Jahre alten Sohn.