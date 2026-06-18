Das niederländische Konzert von Helene Fischer ist von Amsterdam nach Arnheim verlegt worden. Das teilte der Konzertveranstalter Mojo ohne Angabe von Gründen mit. Die Arena dort ist wesentlich kleiner, und Fans müssen nun in eine andere Stadt reisen. Auch nach der Verlegung ist die Show bisher nicht ausverkauft.

Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum wollte die deutsche Sängerin im Rahmen ihrer Tour am 30. Juni auch in der Johan-Cruijff-Arena in der niederländischen Hauptstadt feiern. Die Arena ist mit rund 56.000 Sitzplätzen das größte Fußballstadion des Landes. Doch stattdessen tritt sie nun im mit knapp 25.000 Plätzen deutlich kleineren GelreDome in Arnheim auf - rund 80 Kilometer von Amsterdam entfernt.