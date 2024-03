Richard Chamberlain (90): "Dornenvögel"-Star träumte von Kino-Karriere

Oh, wie wir ihn anschmachteten. Pater Ralph de Bricassart. Generationen von Frauen verliebten sich in die fiktive Hauptfigur aus "Die Dornenvögel" und die Geschichte der verbotenen Liebe zwischen dem katholischen Priester und dem von ihrer Familie vernachlässigten jungen Bauernmädchen Meggy Cleary.

© mauritius images / Alamy Stock Photos / Pictorial Press/Alamy Stock Photos / Pictorial Press /Mauritius Images Richard Chamberlain und Rachel Ward in "Dornenvögel" (1983)

Der Mann, der ihn spielte, war in den USA und England längst ein Star. Doch es war die sexy Priesterrolle, die ihn weltweit berühmt und zum "Sexiest Man Alive" machte.

Nur wenige wussten um die inneren Seelenqualen des Mannes, der am 31.3.1934 als George Richard Chamberlain in Beverly Hills zur Welt kam. Er wollte immer Schauspieler werden: "Schon mit fünf, denn da kam ich in eine extrem strenge Schule und hasste es. Der Freiheitsverlust zerstörte mich. Um der täglichen Folter zu entkommen, flüchtete ich mich in meine Fantasien." Mit 18 begann er professionell zu spielen, aber ein Vertrag mit Paramount platzte, weil er zum Koreakrieg eingezogen wurde.

Durchbruch Danach arbeitete er sich mühsam nach oben. Der Durchbruch kam mit "Dr. Kildare", einer TV-Serie, in der er den feschen und charmanten Arzt spielte. Eine Traumrolle sollte man meinen. Genau wie "Der Graf von Monte Christo" und "Shogun". Er war der Erste, der Jason Bourne in der Serie "Die Bourne Identität" spielte. Doch Chamberlain wollte auf die Kinoleinwand. Filmruhm war ihm nicht beschieden. Er zog sich auf die Theaterbühne zurück. In den frühen 1970er-Jahren lebte er in England und spielte in einer Handvoll Historienschinken.

Aus heutiger Sicht ist es glasklar, warum ihm der große Leinwanderfolg versagt blieb und die besten Rollen an andere Schauspieler gingen. Er war homosexuell, was in Hollywood viele heimlich wussten. Sich zu outen wäre Karriereselbstmord gewesen. Und so sagte er in allen Interviews auf seine Idealfrau angesprochen: "Jaclyn Smith." Mit Charlies Engel hat er bis heute eine Lebensfreundschaft. "Als ich jung war, war es verpönt, schwul zu sein. Ich mochte mich nicht, schämte mich und wollte mit diesem Teil meiner Person nichts zu tun haben. Ich musste das alles verstecken und wurde der perfekte Richard, ein All American-Junge", erzählte er der New York Times viele Jahre später. Als die Welt endlich toleranter wurde, machte er auch kein Geheimnis mehr aus seiner Beziehung mit Produzent und Autor Martin Rabbett.