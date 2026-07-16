Riccardo Simonetti wurde unfreiwillig zur KI-Werbefigur

Riccardo Simonetti ist unfreiwillig zur Werbefigur geworden - als täuschend echte KI-Fälschung. „Ich sitze in meinem Wohnzimmer und habe so ein Produkt beworben und das war einfach eins zu eins AI-Fake“, sagte der Moderator und Autor am Donnerstag im dpa-Interview. „Es sah wirklich so aus, dass ganz viele Menschen das geglaubt haben.“ Der 33-Jährige beklagt die Veränderung der sozialen Medien.

Konnten Nutzer und Nutzerinnen etwa die Plattform „Myspace“ noch individualisieren, sei es mittlerweile so, dass alle dieselben Trends mitmachten. „Deine Videos werden nur noch ausgespielt, wenn du dieselbe Musik benutzt, dieselben Reels machst wie jeder andere“, sagte der Moderator. „Algorithmen sehen dich nur, wenn du das machst, was alle machen. Jeder versucht nur noch 'ne Kopie von jemand anderem zu sein.“

Palina Rojinski: Algorithmen sind gefährlich

Simonetti bringt bald einen neuen Videopodcast heraus, gemeinsam mit Palina Rojinski. Die erste Folge des Spotify-Formats „Saus & Applaus“ erscheint am Freitag (17. Juli).

„Ich finde auch, dass Algorithmen einfach auch sehr gefährlich sind“, sagt Rojinski. Sie könnten dazu beitragen, dass sich Sichtweisen verengen. Wer ein- oder zweimal Videos zu einem bestimmten Thema anschaue, bekomme anschließend nur noch Inhalte präsentiert, die dieselbe Perspektive widerspiegelten.