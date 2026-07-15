ORF-Moderator Norbert Oberhauser im doppelten Baby-Glück

Süße Neuigkeiten bei ORF-Moderator Norbert Oberhauser. Der gebürtige Steirer und seine Freundin Julia sind Eltern geworden. Und das gleich von zwei Mädchen.

„Seit drei Wochen gibt es bei uns eine neue Doppelbesetzung in der Prime Time - und ich bin mittlerweile nur noch der Co-Moderator“, lässt er seine Instagramfans humorig wissen. Dazu teilt er süße Familienbilder

„Unsere beiden Mädchen haben das Kommando übernommen und zeigen uns jeden Tag aufs Neue, wie wenig Schlaf ein Mensch tatsächlich braucht. Gleichzeitig schenken sie uns so viele besondere Momente und ein Gefühl, für das es eigentlich keine passenden Worte gibt“, so der frischgebackene Zwillingspapa.