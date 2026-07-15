Wenn England und Argentinien heute Abend im WM-Halbfinale im Atlanta-Stadium aufeinandertreffen, stehen Lionel Messi und Harry Kane einmal mehr im Mittelpunkt. Was beide abgesehen von ihrer Treffsicherheit bei diesem Turnier gemeinsam haben: Sie sind beide mit ihren Jugendlieben verheiratet. Harry Kane und Katie Goodland Harry Kane lernte seine Frau Katie Goodland an der Larkswood-Grundschule in Chingford im Osten Londons kennen und wuchs die Folgejahre mit ihr auf. Berühmt ist ein Bild, das die beiden 2005 bei einem Klassenausflug zur Akademie von David Beckham mit Englands damaligem Superstar zeigt. Mit 18 wurde es ernster, 2019 dann geheiratet. Zwischendurch wurde Kane zu einem Topstürmer mit Millionengehalt. „Sie hat meine gesamte Karriere miterlebt. Natürlich findet sie das alles ein bisschen verrückt“, sagte Englands Stürmerstar im Jahr 2017 dem Evening Standard.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Stefan Matzke Harry Kane und seine Frau Katie Goodland

Mittlerweile haben die beiden vier Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren, Kane weiß die gemeinsame Geschichte zu schätzen. Vor einigen Jahren schon sagte der Bayern-Topstürmer: „Wenn ich jetzt Single wäre und Leute kennenlernen würde, wüsste man nie, ob sie aus den richtigen Gründen mit einem zusammen wären. Ist es das Geld? Man würde es nie wirklich wissen. Ich habe also Glück, dass ich meine Jugendliebe habe.“ Goodland ist ausgebildete Sportwissenschaftlerin und arbeitet als Fitnesstrainerin. Zudem ist sie als Influencerin aktiv, wo sie ihren 360.000 Followern und Followerinnen auf Instagram auch Einblicke von ihren Tagen bei der Fußball-WM bietet.

Lionel Messi und Antonela Roccuzzo Auch Lionel Messi traf schon als Kind auf seine spätere Ehefrau. Antonela Roccuzzo ist die Cousine seines Jugendfreundes aus seiner Heimatstadt Rosario. Im Alter von etwa neun Jahren lernten sie sich kennen. Nach Messis Umzug in die Fußballakademie des FC Barcelona verloren sie sich zunächst etwas aus den Augen, hielten aber Kontakt. Rund um die Hochzeit der beiden im Jahr 2017 kursierte in Medienberichten die Geschichte, dass Messi als Jugendlicher in einem Brief an Antonela folgenden Satz geschrieben haben soll: „Eines Tages werden wir ein Paar sein.“ Der Brief selbst wurde allerdings nie veröffentlicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Lee Smith Antonela Roccuzzo

Tatsächlich lernten sie sich dann im Jahr 2007 intensiver kennen - und lieben. Messi hatte da schon sein Profi-Debüt für Barça gefeiert. Anfang 2009 bestätigte Messi erstmals öffentlich, in einer Beziehung zu sein. Mittlerweile hat das Paar drei Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren, die Messi auch durchaus schon auf den Fußballplatz - etwa beim WM-Triumph 2022 - oder zu Preisverleihungen mitnahm.

Roccuzzo ist Unternehmerin, Model und Influencerin, bei Instagram folgen ihr knapp 41 Millionen Follower und Followerinnen. In diesen Wochen unterstützt sie ihren Mann mit den drei Kindern bei der WM.