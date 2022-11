"Remembrance Day": Britische Royals gedenken getöteter Soldaten

Tausende Soldaten und Veteranen beteiligten sich an dem Gedenken. Big Ben schlug zu Ehren der toten Soldaten. Es war gleichzeitig die offizielle Wiederinbetriebnahme der berühmten Glocke. In den vergangenen fünf Jahren waren der Elizabeth Tower am Nordende des Parlaments, in dem sich die Glocke befindet, das Uhrenwerk und der Glockenmechanismus umfassend restauriert worden. Seit Beginn der Arbeiten 2017 hatte Big Ben nur ausnahmsweise zu großen Anlässen geschlagen wie beim Brexit und dem Tod der Queen. Nun soll das berühmte Glockenspiel wieder regelmäßig erklingen.