Reinthaller: Vom Fernseharzt zum Seminarleiter

Ein Beispiel.führt im Waldviertel ein Unternehmen mit 130 Mitarbeitern. Dort werden regelmäßig Dialogrunden mit Experten abgehalten. Das ist keine esoterische Vereinigung, sondern ein florierender Wirtschaftsbetrieb. Wo Dialog geführt wird, zeigt sich das Wunder einer geheimnisvollen Verbundenheit zwischen den Menschen – gerade, weil sich der Einzelne wirklich gehört fühlt, im Reden und im Schweigen. Das Profitdenken verleitet dazu, alles zu bewerten. Wie oft meldet sich jemand? Wie lange war er am Wort? Wer hat zu wenig gesagt? Als könne man Worte in Kilowattstunden messen.

Sie können dem Sprichwort ‚Reden ist Silber, Schweigen ist Gold‘ also etwas abgewinnen?

Schweigen und zuhören! Bei uns muss der Bundeskanzler sehr viel reden, damit klar ist, dass er der Bundeskanzler ist. In den östlichen Traditionen ist es genau umgekehrt. Wer am meisten Macht und Einfluss hat, redet am wenigsten. Führungspersonen in Japan hören vor allem zu. Um zu verstehen, worum es geht, müssen wir zuhören. Wenn wir dauernd selber reden, bekommen wir nichts mit.

Sie haben vorhin von Profit gesprochen. Sie waren als Schauspieler in der TV-Serie „Hallo, Onkel Doc“ von 1994 bis 2000 sehr erfolgreich. Warum sind Sie ausgestiegen?

Wahrscheinlich hätte ich die Rolle des Dr. Markus Kampmann bis zum heutigen Tag spielen können. Der Sender, auf dem die Serie lief, hat mir damals auch gesagt: ‚Du sitzt auf einem Pferd, das läuft. Wir wollen, dass du so lange reitest, wie das Pferd laufen kann. Bleib sitzen.‘ Das hat mich nicht überzeugt. Ich wollte nicht als schauspielender Gaultreiber enden. Das war mir zu einseitig und hat mich auch zur Philosophie gebracht.

Wie haben Sie sich philosophisch gebildet?

Indem ich viel gelesen habe. Griechische Philosophie, östliche Traditionen, die vedischen Schriften. Was sagt der Westen, wie denkt der Osten? Der Horizont erweitert sich durch die Gedanken anderer.

Welcher Gedanke hat Sie zuletzt besonders inspiriert?

Ein Interview mit dem Quantenphysiker Anton Zeilinger, der von einem Gespräch mit dem Dalai Lama erzählt hat. Zeilinger sagt ja, dass es den Zufall vielleicht doch gibt, während die östlichen Traditionen nicht an Zufall, sondern die Verkettung von Ursache und Wirkung glauben. Trotzdem meinte der Dalai Lama: ‚Herr Zeilinger, wir haben eine uralte Tradition. Aber wenn sie neue Erkenntnisse haben, sagen Sie es mir. Ich bin der Erste, der die tibetanischen Bücher umschreiben lässt.‘ Eine unglaubliche Offenheit. Er sagt nicht: ,Sie machen mir mein Weltbild kaputt‘, sondern ‚Erzählen Sie mir mehr davon.‘ Das ist Dialog.“

Was ist Dialog noch?

Eine Tugend im Dialog ist, etwas in Schwebe halten zu können, nicht zu kommentieren, zu argumentieren oder Recht haben zu wollen. Eine gute Übung ist auch, fünf Sekunden zu warten, ehe man wieder spricht.

Kann Dialogarbeit auch dabei helfen, die Kommunikation in Partnerschaften zu verbessern?

Auf Umwegen, ja. Wenn „verbessern“ heißt, wie kriege ich den anderen so weit, dass er tut, was ich möchte, nein. Der Dialog ist keine Methode, er ist nicht primär lösungs- und zielorientiert, er ist kein Werkzeug. Er ist Leben zum Staunen. Wer schon am Beginn weiß, was er erreichen will, ist beim Coaching besser aufgehoben.

Die Nützlichkeit ist also nicht auf den ersten Blick auszumachen.

Worin besteht die Nützlichkeit von Mozarts Lied „Das Veilchen“? Worin die Schönheit eines Sternenhimmels? Nützlichkeit hat mit der Größe dessen, worüber wir uns hier austauschen, nichts zu tun. Unter Umständen kommt ein Paar nach der Dialogarbeit darauf, dass es sich zwar liebt, aber dennoch auseinandergeht. Kann man das in Nützlich oder Unnützlich einteilen?

Wenn alles möglich ist, wo bleibt dann die Verlässlichkeit, die der Mensch so oft sucht?

Es gab eine Zeit, da dachte man, die Welt wäre eine Scheibe. Dass dem nicht so ist, weiß man mittlerweile. Wo bleibt denn da die Verlässlichkeit? Man kann nicht sagen: Die Erde war über Jahrtausende eine Scheibe. Wir erkennen nicht an, dass sie eine Kugel ist, weil dann die Verlässlichkeit gefährdet ist. Falls Sie mit Ihrer Frage auf Partnerschaft abzielen, muss es auch hier möglich sein, zu sagen: Wir haben viel aneinander gelernt, sind gemeinsam gewachsen. Nun haben sich die Bilder verändert. Abgesehen davon, dass man auch gemeinsam wachsen. Jetzt sag ich was ganz G’scheites und zitiere das 32. Hexagramm des I Ging: ‚Das Einzige, was von Dauer ist, ist die Veränderung.‘

