Reinhold Messner will 80er ohne Kinder feiern: Sohn Simon reagiert auf Erbstreit

Angefangen hat alles damit, dass Messner in einem Interview mit der "Apotheken Umschau" erzählt hat, dass das vorzeitige Verteilen seines Vermögens an seine Kinder sein "größter Fehler" gewesen sei. Von fehlender Wertschätzung spricht er da.

Auch in der Familie von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner ist alles andere als eitel Wonne, da herrscht innerhalb der Familie ein gröberer Zwist.

"In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie", so Messner.

Sohn Simon (34), der noch drei Schwestern hat, reagierte darauf mit Unverständnis. "Schade und traurig", findet er diese Aussagen seines Vaters. Zwei Bergbauernhöfe im Vinschgau in Südtirol habe er von seinem Vater bekommen und er würde das sehr schätzen. Und genau das habe er seinem Papa auch immer vermittelt.