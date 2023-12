Regisseur Verhoeven litt unter Rolle als Sohn von Senta Berger

Der Filmemacher freut sich nun über das Interesse seines Sohns am Film, blickte aber auch kritisch auf die Zukunft. "Mein Sohn David ist sehr begabt, was Film angeht", sagte er. Dabei spiele aber auch die Erziehung eine Rolle. "Wir gehen ins Kino so wie andere Leute in die Kirche", erzählte Verhoeven.

Der 13-Jährige sei auch schon für eine kleine Schauspielrolle angefragt worden - diese hätten sie wegen der Schule aber abgelehnt. Stattdessen war er im neuen Verhoeven-Film "Girl You Know Its True" in einer Anfangs-Szene auf dem Feld arbeitend zu sehen.