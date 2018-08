Redford geht in Pension: Vom Straßenmaler zur Hollywood-Legende

Holpriger Start ins Filmgeschäft

Der Aufstieg in die Riege der Hollywoodstars gestaltete sich eher holprig. Tatsächlich sah es zunächst nicht danach aus, als würde dem in Kalifornien geborenen Schauspieler eine erfolgreiche Karriere bevorstehen.

Der Sohn eines Milchmannes namens Charles Robert Redford und dessen Frau Martha wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Aufgrund seines Talents im Baseballspiel erhielt Roberts 1955 ein Stipendium an der University of Colorado Boulder. Nebenbei jobbte er als Kellner in einer Bar. Als seine Mutter starb, verschlechterten sich Redfords sportlichen Leistungen jedoch. Er begann heftig zu trinken. Schließlich führten seine Alkoholeskapaden dazu, dass er sein Stipendium verlor und er von der Uni flog.

Nach seinem Rauswurf von der Universität hielt sich Redford zunächst mit kleineren Jobs auf den Ölfeldern um Los Angeles über Wasser und ging schließlich nach Europa, wo er in Paris und Florenz an mehreren Kunstakademien studierte. In Florenz versuchte er sich zudem in der Malerei und war zeitweise auch als Straßenmaler tätig.