Rechtsstreit mit Lively beigelegt - Justin und Emily Baldoni: „Wahrheit sprach für sich“

Rund zwei Monate nach der Beilegung des Rechtsstreits mit seiner Kollegin Blake Lively hat sich US-Schauspieler Justin Baldoni auf Instagram zu Wort gemeldet. „Was ich sagen möchte, ist, dass es in den letzten Jahren so viele schmerzhafte Dinge gab, die in die Welt gesetzt wurden“, sagte der 42-Jährige in der mehrminütigen Videobotschaft. „Unwahre“, fügte seine Frau Emily hinzu. Mit der schwedischen Schauspielerin hat Baldoni zwei Kinder.

Sie hätten den Lärm nicht verstärken und die Justiz arbeiten lassen wollen, sagte Justin Baldoni weiter. „Und die Wahrheit und die Fakten haben für sich selbst gesprochen“, fügte Emily Baldoni hinzu. Sie hätten sich in den vergangenen zwei Jahren die meiste Zeit nicht öffentlich geäußert, sagte der Schauspieler weiter. „Und das nicht, weil wir nichts zu sagen hätten.“ Jedes Mal, wenn sie ein Video wie dieses aufnehmen wollten, habe ihnen etwas gesagt, es nicht zu tun.

Worauf sich Emily Baldoni konkret bezog, ist unklar, denn im Mai war es zu einer außergerichtlichen Einigung der Parteien und damit zu einer Beilegung ihres Gerichtsstreits gekommen.

Vorwurf der sexuellen Belästigung

Lively („Gossip Girl“), die mit Hollywood-Star Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung beim Dreh von „Nur noch ein einziges Mal“ angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni („Jane the Virgin“), der bei dem Film auch Regie führte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Diese Klage war im vorigen November von einem Richter abgeschlagen worden.