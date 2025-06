Blake Lively: Will nach "Schmerz" andere Frauen unterstützen

Nach ihrem Sieg vor Gericht gegen ihren Schauspiel-Kollegen Justin Baldoni hat US-Schauspielerin Blake Lively ihre Anteilnahme mit anderen Frauen in ähnlichen Situationen ausgedrückt. "Wie so viele andere habe ich den Schmerz einer Vergeltungsklage zu spüren bekommen, einschließlich der fabrizierten Schande, die versucht, uns zu brechen", schrieb die 37-Jährige in ihrer Instagram-Story am Dienstag.

Lively ("Gossip Girl") hatte im Dezember ihren Co-Star Baldoni wegen sexueller Belästigung beim Dreh des Films "Nur noch ein einziges Mal" angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni (41, "Jane the Virgin"), der bei dem Film auch Regie geführt hatte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) wegen Verleumdung reagiert. Ein Richter in New York hat nun Baldonis Verleumdungsklage zurückgewiesen.