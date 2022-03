Reality-TV-Star Kim Kardashian will Anwaltskanzlei eröffnen

Drei Anläufe brauchte es bis Reality-TV-Star Kim Kardashian (41) ihr erstes Jus-Examen bestand. Nachdem diese Hürde geschafft ist, hat sie jetzt große Pläne, wie sie im Interview mit der Vogue Hong Kong verriet. "Ich träume davon, eines Tages eine erfolgreiche Anwaltskanzlei zu gründen".

Den Grundstein für ihr Interesse daran legte ihr Vater Robert Kardashian (gest. 2003), der ja den Ex-Sportler O.J. Simpson (74) im Mordprozess um seine Ex-Frau vertreten hat. "Zeit mit meinem Vater in seinem Büro zu verbringen, hat mich definitiv beeinflusst. Diese Arbeit zu tun war jahrelang in mir und ich bin so stolz, das jetzt tatsächlich zu machen", so Kim Kardashian.

Es sei auch schon immer ihr Wunsch gewesen, in diesem Bereich zu arbeiten. "Wenn ich mir ältere Interviews von mir anschaue, wo Leute mich gefragt haben, was ich beruflich machen möchte, habe ich nie gesagt, dass ich "Keeping Up with the Kardahians" drehen möchte. Ich habe immer gesagt, ich will in der Tatortuntersuchung arbeiten oder Rechtsanwältin sein."

Dennoch weiß sie, dass sie noch eine weite Strecke vor sich hat. "Mir wurde von Top-Anwälten gesagt, dass dies ein nahezu unmöglicher Weg und schwieriger als der traditionelle Weg der juristischen Fakultät sei, aber es war meine einzige Option, und es fühlt sich soooo gut an, hier zu sein und auf dem Weg meine Ziele zu erreichen."