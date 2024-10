R&B-Superstar Raye: Wegen gestohlenem Auto "kein 2. Album in nächster Zeit"

"Kein zweites Album in nächster Zeit", schrieb die Künstlerin auf Instagram und gab den Diebstahl ihres Autos als Grund dafür an.

Zuvor hatten der Sender BBC und das Magazin Rolling Stone berichtet. "Ich habe Geburtstag und mein Auto wurde gestohlen, mit allen meinen Songbüchern im Kofferraum", schrieb die 27-jährige Raye. Sie postete auch ein Bild von einer Geburtstagstorte, auf der in roter Farbe steht: "Sorry ur car got stolen" ("Tut uns leid, dass dein Auto gestohlen wurde").