Rapper T.I. zwingt Tochter zu Jungfräulichkeitstests

US-Rapper T.I. hat mit einer Äußerung für Empörung gesorgt, wonach er seine Tochter jedes Jahr zu einem Jungfräulichkeitstest zwingt. Nach jedem Geburtstag fahre er mit seiner mittlerweile 18-jährigen Deyjah Harris zu einem Arzt, um dort "ihr Hymen kontrollieren" zu lassen, sagte T.I. in einem Interview für den Podcast "Ladies Like Us". Ein intaktes Jungerfernhäutchen sei laut T.I., das habe der Gynäkologe ihm "erklärt", ein sicheres Zeichen dafür, dass seine Tochter keinen Geschlechtsverkehr hatte. Dass ein solches auch anders reißen kann, blendet er offenbar aus.