Rapper Lil Nas X frisch verliebt: "Schon eine der besten Beziehungen"

US-Rapper Lil Nas X (22, "Old Town Road") zeigt sich glücklich über die Beziehung zu seinem neuen Freund. "Ich glaube, das ist bis jetzt schon eine der besten Beziehungen", sagte der Musiker in einem Interview mit dem Magazin VMan, das am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. "Ich bin sehr glücklich darüber, und es fühlt sich alles so selbstverständlich an. Es ist unkompliziert."

Seinen neuen Partner habe er im Mai kennengelernt, etwa zur Zeit seines Auftritts bei "Saturday Night Live", erzählte der Rapper, der bürgerlich Montero Lamar Hill heißt. Zusammen seien sie aber erst seit etwa zwei Wochen. Wie sein neuer Freund heißt, verriet Lil Nas X nicht.

Der 22-Jährige gehört zu einer kleinen, aber wachsenden Zahl von US-Rappern, die offen über ihre Homosexualität sprechen. Seinen Durchbruch hatte der in Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit "Old Town Road". Anfang April landete er mit "Montero (Call Me By Your Name)" seinen zweiten Nummer-eins-Hit in den USA.