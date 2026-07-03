Rapper Finch: Auf der Bühne übe ich als Kunstfigur Kritik an Politikern

Rapper Finch („Kein Bock auf Krieg“, „Liebe auf der Rückbank“) sieht sich auf der Bühne als Kunstfigur - die aber auch Kritik übt. „Ich bin nicht der Pausenclown“, sagte er der Märkischen Allgemeinen (MAZ). „Wenn Musik nichts zu sagen hat, kann sie nicht bestehen.“ Hip-Hop, Rap, aber auch Rock'n'Roll seien entstanden, um zu kritisieren. „Meine Songs sind oft, auch als Provokation, ein Auslöser, um nachzudenken und darüber zu reden“, so der 36 Jahre alte Brandenburger.

Konkret kritisierte Finch Politikerinnen und Politiker und wofür Geld ausgegeben werde - etwa für die Bundeswehr (das Pendant zum Bundesheer in Österreich). „Es kann nicht sein, dass die Schulen zerfallen, die Rente nicht sicher ist, aber für Krieg oder den ‚Verteidigungsfall’, wie er genannt wird, ist genügend Geld da.“ Das gehe nicht gegen Soldaten, sondern „gegen die Politik da oben“. Dann brauche sich seiner Meinung nach niemand zu wundern, wenn „die Leute an die Ränder der Politik wandern, sich nicht mehr abgeholt und nicht mehr gehört fühlen“.