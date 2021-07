Ralph Siegel: Verlobung mit 37 Jahre jüngerer Freundin

"Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der erst an andere denkt und dann erst an sich. Du bist herzlich, großzügig, offen und hilfsbereit. Einen Mann wie dich habe ich gesucht. Es gefällt mir alles an dir. Ich liebe dich so sehr", zitiert die Bild die Schweizer Unternehmerin, die nun doppelten Grund zur Freude hat. Siegel habe sich nämlich zudem entschieden, die siebenjährige Tochter seiner Verlobten zu adoptieren.

Die vierte Hochzeit des Hit-Produzenten soll noch dieses Jahr gefeiert werden. Käfer tritt zum ersten Mal vor den Traualtar: "Ich weiß nicht, wie sich eine Hochzeit anfühlt. Ich war noch nie verheiratet. Aber ich bin sicher, ich werde noch glücklicher", erklärt sie.

Ralph Siegel war von 2006 bis 2014 mit der Sopranistin Kriemhild Siegel verheiratet. Der Beziehung waren Ehen mit Dunja Siegel und Dagmar Siegel vorhergegangen. Der Komponist hat insgesamt drei Töchter, darunter auch das Model Giulia Siegel.