Ralf Schumacher und Partner Étienne verraten das Geheimnis ihrer Liebe

Die Vorbereitungen für eine ganz besondere Hochzeit laufen bereits auf Hochtouren: Der ehemalige Formel-1-Star Ralf Schumacher (50) und der französische Geschäftsmann Étienne Bousquet-Cassagne (36) werden im Frühsommer den Bund fürs Leben schließen. Begleitet werden sie dabei von TV-Kameras, denn die Hochzeit wird in Form einer Dokumentation mit dem Titel "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" auf Sky im Fernsehen ausgestrahlt. Das Promi-Portal bunte.de bat das Paar jetzt zum romantischen Liebes-Interview.

Was Bousquet-Cassagne von Schumacher gelernt hat Im Interview berichtet Bousquet-Cassagne unter anderem, was er durch die Beziehung zu Ralf gelernt hat. Auf die Frage "Was hat dir Ralf über die Liebe beigebracht?", antwortet er: "Ich habe gelernt, geduldig zu sein." Er betonte, dass Liebe Zeit und Raum brauche, um sich zu entfalten. Im Sommer 2024 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich, sollen aber schon längere Zeit zuvor zusammen gewesen sein. Vor ihrer Beziehung habe er allein gelebt, doch die gemeinsame Zeit mit Ralf habe ihn bereichert, so Bousquet-Cassagne: "Das war eine Veränderung, aber keine schwere, wenn man verliebt ist." Wieso das Paar so gut harmoniert Ralf Schumacher hat eine klare Vorstellung davon, was Liebe für ihn bedeutet. "Liebe ist für mich, das mag sich ganz langweilig anhören, jemand Verlässlichen an seiner Seite zu haben, den man gerne um sich rum hat, dem man alles anvertrauen kann, der einem aber auch selbst vertraut." Das Paar verbringt laut eigenen Aussagen fast rund um die Uhr Zeit miteinander – nicht nur privat, auch beruflich. Gemeinsam widmen sie sich der Herstellung von Wein, eine Leidenschaft, die sie miteinander verbindet.

Besonders bemerkenswert ist die Harmonie in ihrer Beziehung. "Wir haben uns noch nie gestritten, das ist auch gar nicht nötig", erzählt Schumacher im Interview. Die beiden würden sich viel Raum für Individualität lassen, zudem seien sie per se sehr ausgeglichene Persönlichkeiten. "Eigentlich sind wir fast immer einer Meinung", fügt er lächelnd hinzu. Aber ist eine Hochzeit überhaupt noch zeitgemäß? Wieso ist Schumacher eine zweite Hochzeit (14 Jahre lang war er mit Cora Schumacher verheiratet) so wichtig? "Ich stelle ihn lieber als meinen Mann, als meinen Freund vor", bringt es Schumacher auf den Punkt.