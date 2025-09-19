Ralf Schumacher: "Mann und Mann und ein Kind – das wird schwierig"

Ralf Schumacher ist der Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher und war früher auch selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er war mit Cora Schumacher verheiratet, das Paar ist aber seit vielen Jahren getrennt. Aus dieser Beziehung entstammt der 23-jährige Sohn David.

Am Rande eines Events entgegnete er der deutschen Bild-Zeitung auf eine entsprechende Frage: "Mann und Mann und ein Kind – das wird schwierig. Kinder waren bei mir und Étienne aber auch kein Thema. Wir haben ja schon den David und das reicht."

2024 hatte Schumacher die Beziehung zu seinem Freund Étienne Bousquet-Cassagne bekanntgegeben. In einem RTL-Interview sagte Schumacher zum Zeitpunkt dieses Schrittes: "Ich hatte schon ein bisschen Bedenken in letzter Zeit - denn wir hatten sehr, sehr viele Gäste hier im Sommer, wir sind ja immer zusammen unterwegs - dass es dann irgendwann mal rauskommt. Ich wollte dem nicht hinterherlaufen, sondern ich wollte da vorne bleiben und es selber mitbestimmen." Zwar habe sich das Paar über die Bekanntmachung abgestimmt, aber dass er die Beziehung dann zu diesem Zeitpunkt mit einem Post öffentlich gemacht habe, sei eine Überraschung für Bousquet-Cassagne gewesen: "Ich habe ihm fünf Minuten später gesagt, schau mal bitte", berichtete Schumacher.

Er fühle sich bereit, Opa zu werden, erzählte er der Bild. Schumachers Nichte Gina wurde heuer erstmals Mutter: Im April teilte die Tochter von Michael Schumacher auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto, worin man eine Babyhand sieht, die auf der Hand eines Erwachsenen liegt. Darunter heißt es: "Welcome to the world, Millie" (Deutsch: Willkommen auf der Welt, Millie). Der Nachwuchs kam demnach bereits am 29. März zur Welt.