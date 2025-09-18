Reiner Calmund: Habe mich für meine Tochter Nicha halbiert

Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund hat nach eigenen Worten auch für seine Adoptivtochter Nicha abgenommen. "Ich habe mich körperlich halbiert - auch für meine Tochter, mit der ich noch ganz viele Jahre erleben will", sagte der frühere Manager von Bayer Leverkusen der Zeitschrift Bunte. Er habe einmal über 180 Kilogramm gewogen - nun seien es noch 95. "Ich wollte wieder agil und mobil werden. Für Nicha, die Freude meiner alten Tage", sagte Calmund.

Adoption vor 15 Jahren

Er sprach in dem Interview auch über die Adoption seiner mittlerweile 15 Jahre alten Tochter, mit der er sich in der Bunten ablichten ließ. "Es war eine Art tiefe Zuneigung auf den ersten Blick, als wir damals in das Waisenhaus in Thailand kamen“, sagte der Fußballexperte. Nicha habe nicht mehr von der Seite seiner Frau Sylvia weichen wollen. "Und mich schaute sie an, als ob sie ständig sagen wollte: Worauf wartest du, mach mal voran!"