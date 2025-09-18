Reiner Calmund: Habe mich für meine Tochter Nicha halbiert
- Reiner Calmund hat eigenen Angaben zufolge stark abgenommen um mehr Zeit mit seiner Adoptivtochter Nicha verbringen zu können.
- Calmund sprach über die Adoption seiner Tochter Nicha und die enge Bindung, die seit dem ersten Treffen im Waisenhaus besteht.
- Nach gesundheitlichen Problemen und einem Krankenhausaufenthalt ist Calmund nicht mehr Juror bei "Grill den Henssler", ihm gehe es inzwischen aber wieder gut.
Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund hat nach eigenen Worten auch für seine Adoptivtochter Nicha abgenommen. "Ich habe mich körperlich halbiert - auch für meine Tochter, mit der ich noch ganz viele Jahre erleben will", sagte der frühere Manager von Bayer Leverkusen der Zeitschrift Bunte. Er habe einmal über 180 Kilogramm gewogen - nun seien es noch 95. "Ich wollte wieder agil und mobil werden. Für Nicha, die Freude meiner alten Tage", sagte Calmund.
Adoption vor 15 Jahren
Er sprach in dem Interview auch über die Adoption seiner mittlerweile 15 Jahre alten Tochter, mit der er sich in der Bunten ablichten ließ. "Es war eine Art tiefe Zuneigung auf den ersten Blick, als wir damals in das Waisenhaus in Thailand kamen“, sagte der Fußballexperte. Nicha habe nicht mehr von der Seite seiner Frau Sylvia weichen wollen. "Und mich schaute sie an, als ob sie ständig sagen wollte: Worauf wartest du, mach mal voran!"
Aus bei "Grill den Henssler"
RTL hatte im März das Aus Calmunds als Juror bei "Grill den Henssler" bekanntgegeben. "Et hätt mir Spaß jemaat!", zitierte RTL den 76-Jährigen. Er hatte in der Show Gerichte bewertet. Doch im Dezember war ihm bei der Aufzeichnung einer Folge der Vox-Show plötzlich schwindlig geworden. Er kam in ein Kölner Krankenhaus, und dort wurde ihm ein Stent eingesetzt. Mittlerweile gehe es ihm zum Glück wieder bestens, so RTL.
