Rainhard Fendrich: 15.000 Euro Bußgeld

Man sieht an jedn Fehler ein: Nicht so der Austropopper: Er habe keine falschen Angaben gemacht, höchstens widersprüchliche. Sein einziger Fehler sei es gewesen, das Gericht damals nicht informiert zu haben, dass er Psychopharmaka genommen habe.



"Ich hätte unter diesen Umständen gar nicht aussagen dürfen", sagt der Austropopper heute. Er habe einen schwierigen Kokainentzug hinter sich gehabt, mit "Panikattacken bis zum Suizid". Die belastenden Aussagen müsse er wohl in diesem Zustand gemacht haben, gegen den ihm Antidepressiva verordnet wurden. Unter deren Wirkung sind dann die entlastenden entstanden.



Im Übrigen habe er damals nur das Lokal gemeint, in dem er Kokain bezogen hat, nicht den Wirt persönlich. Was im Protokoll anders klingt: "C. ging immer in die Küche und holte das Kokain."