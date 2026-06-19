Rätsel um mysteriösen Countdown von Schlagerstar Wolfgang Petry gelöst

Nach tagelangen Spekulationen seiner Fans wegen eines mysteriösen Countdowns hat Wolfgang Petry (74) das Rätsel vorerst gelöst: Der Schlagerstar ("Wahnsinn") hat eine Jubiläumsversion seiner einstigen Debütsingle "Sommer in der Stadt" aufgenommen. Das Lied, dessen Urversion vor 50 Jahren den Beginn Petrys großer Karriere markierte, erscheint heute. "50 Jahre Wolfgang Petry - dieses Bühnen-Jubiläum muss gebührend gefeiert werden!", hieß es dazu auf dem Instagram-Kanal des Sängers. Zugleich kündigte er ein ganz neues Album an. Es soll im September erscheinen.

Für manche Petry-Fans war die Nachricht offenbar zunächst eine kleine Enttäuschung - sie hatten auf noch mehr gehofft. Der Sänger hatte in den vergangenen Tagen auf Instagram allerlei mysteriöse Andeutungen gemacht und einen Countdown heruntergezählt. Klar war: Am Freitag werde es etwas verkündet.

Doch keine Tour

Nicht wenige Anhänger des "Kumpelrockers von nebenan" hatten angesichts dieses Vorlaufs gehofft, der 74-Jährige werde zum Beispiel eine große Tour ankündigen. Das wäre in der Tat eine Sensation gewesen. Petry hat sich in den vergangenen Jahren sehr rar gemacht. Er veröffentlicht zwar immer noch neue Musik, große Konzerte gehören aber der Vergangenheit an.