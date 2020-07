Rachel Bilson und Bill Hader: Trennung nach nur 6 Monaten

Die Chemie hatte ursprünglich wohl gestimmt. "Es sieht aus, als hätten sie Spaß in der Beziehung", hatte ein Insider damals erzählt. Bilson fühle sich in Haders Nähe immer "gut unterhalten."

Warum die Beziehung letzten Endes doch ein so jähes Ende gefunden haben soll, ist nicht bekannt.



Bilson und Hader hatten einander bereits 2013 kennengelernt, als sie gemeinsam in der romantischen Komödie "The To Do List" drehten. Hader war zuvor mit der Regisseurin des Filmes, Maggie Carey, verheiratet. Das Paar hatte sich 2018 nach 12 Jahren Ehe getrennt. Die beiden haben drei gemeinsame Töchter. Bilson hat aus ihrer Beziehung mit Hayden Christensen ebenfalls ein Kind, die fünfjährige Brair Rose.