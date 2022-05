Queen: Überträgt sie ihre Rolle nun endgültig an Prinz Charles?

Prinz William erhielt auch einen Vorgeschmack auf sein Schicksal als zukünftiger König, als er zum ersten Mal an der Zeremonie teilnahm. Der königliche Historiker und Biograf Robert Lacey nennt die Regierungserklärung im Parlament, bei der auch Charles' Frau Camilla, Herzogin von Cornwall, neben Charles saß, einen "enorm bedeutsamen Moment".

"Ihren Sohn Charles und William zu bitten, daran teilzunehmen, hat eindeutig mit der Nachfolge zu tun, mit der Betonung einer Partnerschaft und Teamarbeit", erklärt dieser gegenüber dem Magazin People.

Adels-Experte: Queen hat weiterhin das Sagen

Laut Lacey würde sich Elizabeth II. durchaus dessen bewusst sein, dass ihre Regentschaft schon bald ein Ende nehmen könnte. "Sie denkt eindeutig an die Zukunft und das kann man an daran sehen, dass sie sagte, es sei ihr Wunsch, dass Camilla als Queen Consort bekannt wird, was eine weitere wichtige Entwicklung in diesem Jahr war", erklärt der Adels-Experte.