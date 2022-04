Der Buckingham-Palast teilte am Freitag mit, die Queen werde anders als üblich nicht am traditionellen Gottesdienst am Gründonnerstag (14. April) teilnehmen. Dieser wird in der St. Georgs-Kapelle in Windsor stattfinden, also nicht weit von dem Ort, an dem sich die Queen aufhält. Stattdessen wird sie ihr Sohn Prinz Charles vertreten.

Königin Elizabeth II. sagt nächsten Termin ab

Die 95-Jährige hatte zuletzt immer wieder aus gesundheitlichen Gründen Termine abgesagt und sich immer seltener von Schloss Windsor weg bewegt. Bei einem Termin sorgte ihr Kommentar für Aufsehen, sie könne sich nicht mehr rühren.