Queen Mum: Die britische Legende und ihre Vorliebe für Gin

Riesiger Verlust für die ganze Nation

Nur wenige Wochen nach dem Tod ihrer jüngeren Tochter, Prinzessin Margaret (1930-2002) verstarb Queen Mum am 30. März 2002 in der Royal Lodge nahe Windsor Castle. Ihr Tod war nicht nur für Prinz Charles, für den Queen Mum stets eine Ersatzmutter war, ein riesiger Verlust sondern auch für die ganze Nation. Die offizielle Trauerfeier fand am 9. April 2002 in Westminster Abbey statt. Ihre letzte Ruhestätte fand Queen Mum in der St.-Georgs-Kapelle auf Windsor Castle, wo sie an der Seite ihres Ehemanns beigesetzt wurde.

Kurz nach ihrem Tod wurde eine Flasche Beefeater (Gin) unter den Ehrenbekundungen von Clarence House mit den Begleitworten "Für die liebe alte Queen Mum sind Blumen sehr schön, aber zu dieser Zeit brauchen wir ein steifes Getränk!" gefunden.