Queen-Geburtstag: Warum Charlotte bittere Tränen vergoss

Mit der Militärparade "Trooping the Colour" hat die britische Königin Elizabeth II. am Samstag in London ihren 92. Geburtstag gefeiert. Herzogin Meghan war nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry erstmals als Mitglied der Königsfamilie bei dem alljährlichen Trubel in der Londoner Innenstadt dabei. Im rosa Kleid und mit Hut fuhr sie gemeinsam mit ihrem Ehemann in einer Kutsche an jubelnden Zuschauern vorbei. Als sich die königliche Familie dann auf dem Balkon des Buckingham Palastes präsentierte, wurde den beiden Frischvermählten jedoch die Show von Prinzessin Charlotte gestohlen.