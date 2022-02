Zwischen Thronjubiläum und Todestag: Elizabeths rührende Hommage an Vater George

Am Sonntag feiert die Königin 70-jähriges Thronjubiläum. Den Tag will sie auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham verbringen, groß gefeiert werden soll erst Anfang Juni. Der Jahrestag ihrer Krönung ist für Elizabeth II. auch immer mit der schmerzlichen Erinnerung an den Tod ihres Vater verbunden. Am 6. Februar 1952 machte der plötzliche Tod von George VI die 25 Jahre alte Prinzessin über Nacht zu Queen Elizabeth II.

König Georges letzte Tage

In seinen letzten Lebensjahren war Elizabeths Vater in keiner guten körperlichen Verfassung. George war zeitlebens Kettenraucher. Es wurden Lungenkrebs und Arteriosklerose diagnostiziert. 1949 musste sich der frühere britische König einer Arterienoperation am rechten Bein unterziehen - woraufhin sich sein Zustand derart verschlechterte, dass er eine geplante Überseereise nach Australien absagen musste.

Als seine älteste Tochter musste Elizabeth ihren Vater darauf folgend bei öffentlichen Aufritten immer öfter vertreten. Als George VI am 31. Januar 1952, gegen den Rat der Ärzte, Kronprinzessin Elisabeth und ihren Ehemann Philip, die eine Rundreise durch Afrika und Australien antraten, auf dem Londoner Flughafen verabschiedete, war die öffentliche Sorge um den todkranken Georg groß. Nur wenige Tage später gab der Palast den Tod des Monarchen bekannt.