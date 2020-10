Putzpersonal packt aus: Promis mit den schmutzigsten Häusern

Nicht nur in Sachen Styling steht Kristen Stewart auf den sogenannten Grunge-Look. Auch daheim soll's bei dem ehemaligen "Twilight"-Star recht unordentlich zugehen. Eine ehemalige Putzfrau beschwerte sich einmal darüber, dass Stewart in ihrem Anwesen in Los Angeles nicht nur Kette rauchte, sondern auch nichts wegräumte und obendrein ihre Zigarettenstummel überall herumliegen ließ - sogar in der Dusche. Dass Stewart zu ihrem 30.Geburtstag mit dem Rauchen aufgehört hat, dürfte ihre Angestellten also freuen.