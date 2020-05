Pink-Party & rosa Aussichten

Nur wenige Stunden, nachdem Großunternehmer Hans-Peter Haselsteiner (69) seine Ministerkandidatur für die pinkfarbenen „Neos“ bekannt gegeben hatte, sah man den Spitzenkandidaten am Donnerstag beim eifrigen Händeschütteln auf der Puls4-Sommerparty. Sicher reiner Zufall: Die Farben in der „ Rinderhalle Neu Marx“ waren perfekt auf die der „Neos“abgestimmt.

„Wir sind ein wenig dafür verantwortlich, dass Haselsteiner kandidiert. Er hat auf Puls4 das Duell von Vizekanzler und Kanzler gesehen. Danach hat er sich entschlossen, in den Polit-Ring zurückzukehren“, verriet Sender-Geschäftsführer Markus Breitenecker(46), der auch heuer 1000 Partyhungrige geladen hatte. Ob Haselsteiner bis zur Wahl am 29. September im neuerdings erfolgreichsten Privat-TV Österreichs zu Wort kommen wird, wollte Breitenecker nicht verraten (die Neos durften ja bisher an keinem TV-Duell teilnehmen).