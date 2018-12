Prosit Neujahr: Diese Promis haben zu Silvester geheiratet

Maria Menounos und Keven Undergaro

US- Moderatorin Maria Menounos und ihr Langzeitverlobter trauten sich am letzten Tag des Jahres 2017 in aller Öffentlichkeit in New York. Kurz vor Mitternacht sagten die beiden während einer von Menounos moderierten Show "Ja, ich will" im Live-TV. Im Oktober dieses Jahres folgte dann eine privatere, orthodoxe Trauung.