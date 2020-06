Promis schauen "Feuchtgebiete"

Im Beisein der abgründigen Autorin Charlotte Roche (35) und ihrer hinreißenden Hauptdarstellerin Carla Juri (27) bekannte sich eine respektable Damenriege zu einer der stärksten menschlichen Triebfedern, wie es Ex-Ministerin Maria Rauch-Kallat (64) so kokett formulierte: "Wissen Sie, ich bin von Natur aus a neugieriger Mensch ..." Ehemann Alfons Mensdorff-Pouilly (59) fehlte. Entwaffnende Begründung: "Der hat was Wichtigeres z’tun." Vielleicht, wie die alten Lateiner sagen: Ali Jaga est? Soll sein.

Mit von der Partie aber: Konstanze Breitebner (53), die "über alles reden und schreiben kann (ihr Stück "Don’t Schatzi Me" läuft ab 12. 9. wieder in der Eden-Bar), außer über Sex. Ich fürchte, dass man mir damit das Thema ganz vermiest." Elke Winkens (43), Solokabarettistin ("Alles gelogen", ab Oktober in der Eden-Bar): "Ich geh nur rein, weil ich das Buch im Türkei-Urlaub vor drei Jahren meinem heuer verstorbenen Vater vorlas. Er konnte nicht fassen, dass jemand so etwas schreibt – aber vor allem, dass jemand so etwas liest ..."