Nicht nur die steirische Prominenz tummelte sich bei der 19. Opernredoute in der Grazer Oper, sondern auch viele "Zuagraste": Neben den Ministern Jörg Leichtfried und Wolfgang Sobotka durfte Organisator Bernd Pürcher auch einige Promis aus der Kunst- und Kulturszene in dem mit 5000 roten Rosen und Hunderten Amaryllis geschmückten Haus am Ring begrüßen. Für die beiden Minister war es übrigens die erste Redoute, der Niederösterreicher Sobotka hatte die Grazer Oper allerdings schon einmal besucht: "Ein wunderschönes Haus, und für mich ist heute sozusagen frei, ich habe alles verhandelt". Außenminister Sebastian Kurz wurde erwartet, schaffte es aber dann doch nicht nach Graz.

Vielleicht war es aber auch das heurige Ball-Motto – die Liebe – die VIPs wie "Tatort"-Star Adele Neuhauser mit Schauspieler Johannes Silberschneider in die Steiermark pilgern ließ.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Verliebt wie am ersten Tag wirkten Neo-Dancing-Star Otto Retzer an der Seite von Ehefrau Shirley sowie DJ Ötzi, der in Begleitung seiner Frau Sonja und – erstmals auf einem Ball – mit Tochter Lisa-Marie (14) erschien. Blitzlichtgewitter gab es auch für Mario Barth. Der Star-Tätowierer hatte es nicht weit, stammt er doch aus Graz.

Zeremonienmeister Michael Ostrowski gelang es wenig später, auf charmant-witzige Art den honorigen Ballgästen ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Nach "Alles Walzer" wagten schließlich auch die Ex-Minister Martin Bartenstein und Beatrix Karl, sowie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ein Tänzchen.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU