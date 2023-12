Promis, die sich unter dem Christbaum verlobt haben

Wenn es draußen klirrend kalt ist, drinnen am Weihnachtsbaum die Lichter funkeln und man sich an seine Liebste oder an seinen Liebsten kuschelt, dann, ja dann, können einen schon mal die ganz großen Gefühle übermannen. Weihnachten wird ja nicht umsonst als Fest der Liebe bezeichnet und auch einige Stars und Sternchen ließen sich dazu hinreißen, ihre Zuneigung in dieser besonderen und besinnlichen Zeit zu besiegeln.

Die Königin bei den weihnachtlichen Verlobungen ist die deutsche Modelmama Heidi Klum (49). Denn schon am 23. Dezember 2004 ging US-Sänger Seal (59) in einem Iglu auf einem Gletscher in Kanada auf die Knie und bat Klum um ihre Hand. Lange nach der Scheidung hatte Klums aktueller Ehemann, Musiker Tom Kaulitz (33), wohl eine ähnliche Idee und machte dem Model einen Heiratsantrag am 24. Dezember 2018 unter dem Christbaum. Böse Zungen würden jetzt sagen, Tom hätte doch ein bisschen besser recherchieren können und nicht den Ex nachmachen, aber so wollen wir nicht sein.