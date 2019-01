Promis, die ihre Kinder ohne Nanny großziehen

Ryan Reynolds & Blake Lively

Auch dieses Schauspieler-Paar jongliert Karriere und Kinder - fast - ohne Hilfe. Die Kindererziehung bleibt aber in der Familie, denn Blake Livelys Eltern stehen dem Paar als Babysitter zur Verfügung: "Meine Eltern (...) haben fünf Kinder großgezogen, sie wissen, was sie tun", erzählte die zweifache Mutter dem NW Magazin. Auch ihr Mann Ryan Reynolds schwärmte im Gespräch mit GQ vom Elterndasein. "Ich habe kein Problem damit, mitten in der Nacht fünfmal aufzustehen und Windeln zu wechseln, und so müde du auch bist... ich habe die ganze Zeit diesen dummen Grinser im Gesicht", erzählte der Schauspieler.