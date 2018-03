Prominente Phobien: Die Ängste der Weltstars

Man könnte ja meinen, dass Talk-Queen Oprah Winfrey (64) sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Nun, eines gibt es da, was sie hasst wie die Pest: Kaugummi. „Meine Oma hat immer Kaugummi gekaut und ihn dann in den Schrank geklebt. Noch heute erlaube ich keinerlei Kaugummis am Arbeitsplatz“, verrät die Talkerin zähneknirschend.