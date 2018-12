Promi Skandale: Das sorgte 2018 für Aufregung

Tristan Thompsons Betrugsskandal

Kurz vor der Geburt des Kindes von Khloé Kardashian und Tristan Thompson veröffentlichte die Daily Mail ein Video, das den Basketballspieler in einem New Yorker Nachtclub zeigte. An seiner Seite war eine andere Frau zu sehen, sie küssten sich. Laut der Zeitung seien sie später in Thompsons Hotel gefahren. Bei dem Techtelmechtel handelt es sich der Daily Mail zufolge um das Instagram-Model Lani Blair. Kardashian ist nicht die erste schwangere Freundin, die Thompson betrog: Er verließ seine Ex Jordan Craig für Khloé, als Craig ein Kind von ihm erwartete.