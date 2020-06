Promi-Paare in der Krise

Hollywood

Gwyneth Paltrow

Das Ablegen desEherings ist nicht nur inder erste Indiz, dass es in der Beziehung kriselt. Oscar-Preisträgerin(41) hat ihren Trauring zuletzt immer öfter in der Schublade liegen lassen. Ein Jahr lang haben sie und ihr Ehemann, "Coldplay"-Sänger(37), um das gemeinsame Glück gekämpft. Am Dienstag gaben die Eltern zweier Kinder,(9) und(7), schließlich das Ehe-Aus bekannt: "Seit mehr als einem Jahr arbeiten wir – teilweise zusammen, teilweise alleine – daran, zu sehen, was zwischen uns möglich gewesen wäre. Aber wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir getrennt bleiben werden. Auch wenn wir uns immer noch sehr lieben."

Obwohl in der Vergangenheit immer wieder über Eheprobleme gemunkelt wurde, kam die Trennung doch überraschend: Noch im Dezember sah man das Traumpaar beim Sonnenbaden in der Karibik. Auch bei Sean-Penns Charity-Gala im Jänner wirkten Paltrow und Martin harmonisch .