Promi-Kicker vor, noch ein Tor

Spätestens jetzt wissen wir, woher "unser" neuer Fußballgott David Alaba sein Talent nicht her hat. Von der Mama. Gina Alaba versemmelte beim "Puma Time Promi-Torschützenturnier" so ziemlich jeden Ball. Dafür ist die gesamte Familie – Papa George (war natürlich beim Champions-League-Finale in München dabei) und Schwester Rose (Sängerin der Girlband BFF, nächster Auftritt ist am 8. Juni in Altmünster) im funkelnagelneuen Mini zur " Fest.Land.Bar" beim Badeschiff am Donaukanal angebraust. Eine kleine Aufmerksamkeit von David.