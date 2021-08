Promi-Damen, die ihre Partner mit jüngeren Männern betrogen haben

Will Smiths Ehefrau sorgte im Sommer 2020 für Schlagzeilen, als sie sich zu ihrer Affäre mit mit dem 21 Jahre jüngeren Rapper Rapper August Alsina bekannte. "Vor viereinhalb Jahren hat sich eine Freundschaft zu August entwickelt. Es hat damit angefangen, dass er Hilfe brauchte und ich ihn mental unterstützen wollte", erzählte die Schauspielerin in ihrem "Red Table Talk", die mit Will Smith zwei Kinder hat. Damals sollen sie und ihr Mann in einer Ehekrise gesteckt haben. Sie hätten eine "schwierige Zeit" gehabt, so Jada. "Als die Zeit verging, geriet ich in eine andere Art der Verstrickung mit August", gestand sie und fügte dann hinzu "Es war eine Beziehung, absolut." Laut Alsina seien er und Jada Pinkett Smith einander bei einem gemeinsamen Urlaub mit Will Smiths Familie auf Hawaii im Jahr 2016 näher gekommen. 2017 besuchten die beiden sogar die BET-Awards gemeinsam. Er habe sich über beide Ohren in die Schauspielerin verliebt, hatte der Musiker ausgeplaudert. Die Affäre gilt inzwischen aber als beendet.