"Promi Big Brother" 2020: Diese Stars sollen für Zündstoff sorgen

"Zornböschen, Funkelstilzchen, Schneevipchen und Konsorten in Märchenhaft" - so kündigt der deutsche Sender Sat.1 seine neue Staffel "Promi Big Brother" an.

"Viele schillernde Prominente" sollen in diesem Jahr in mittelalterlicher Kulisse zwischen "Schloss und Kerker" für die gewünschten Drama-Momente vor rund um die Uhr laufenden Kameras sorgen. Traditionell werden die Kandidaten nämlich bei ihrem Einzug in zwei Teams unterteilt. Während das eine im Luxus lebt, muss das andere in bescheidem Umfeld hausen. Dies soll für Zündstoff unter den "Insassen" - und Einschaltquoten sorgen.