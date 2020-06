Was "Big Brother"-Gewinner Jürgen Milski in Österreich macht

Österreich statt Ballermann - eigentlich wollte ja "Big Brother"-Urgestein Jürgen Milski (56) im Sommer auf Mallorca die Partygäste unterhalten. Der erste Gewinner der deutschen Staffel der beliebten Reality-Show im Jahre 2000, der nach eigenen Angaben gar nicht mehr arbeiten müsste, hat sich nämlich zum echten Entertainer gemausert.

Aber aufgrund der Coronakrise ist auch in Spanien alles zu. Von nichts kommt nichts, daher hat Milski bereits eine neue Geschäftsidee. Er bietet jetzt exklusive Privat-Urlaube in Salzburg an.